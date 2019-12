Bayer Leverkusen Juventus probabili formazioni | rivoluzione Sarri! 6 cambi | CR7 dal 1′

juvedipendenza

(Di martedì 10 dicembre 2019)- Tutto pronto per la sfida di domani sera tra, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Tante novità dal 1′ per Sarri, il quale potrebbe affidarsi a ben 6dal 1′. In porta spazio per Buffon, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per l’inedita coppia formata da Rugani e Demiral. Sulla destra spazio per Cuadrado, squalificato contro l’Udinese, mentre a sinistra potrebbe trovar spazio De Sciglio o Danilo.Lerverkusen: Ronaldo titolare Qualche novità anche in mezzo al campo. Pjanic agirà in cabina di regia considerata la squalifica in campionato contro l’Udinese. Al suo fianco Emre Can e Rabiot, con Matuidi pronto a scalpitare. Sulla trequarti confermato Bernardeschi, mentre in attacco Higuain sarà ...

