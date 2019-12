Bayer Leverkusen-Juve | Sarri | “Dobbiamo lavorare ma siamo sereni”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Maurizioin conferenza stampa alla vigilia di: “La Champions va onorata sempre e io mi aspetto un grande segnale domani sul piano mentale”. Intervenuto in conferenza stampa insieme con Miralem Pjanic, l’allenatore dellantus Maurizioha parlato della sfida contro ile dello stato di forma di una squadra parsa poco brillante nelle ultime uscite.ntus, la conferenza stampa di Maurizioha parlato del lavoro che deve fare con la squadra per alzare l’asticella e mettere a punto quello che deve essere il suo gioco. “Dobbiamo migliorare e, masereni perché lo stiamo facendo. Dobbiamo trovare gusto nel non arretrare anche sein vantaggio, nel rimanere padroni della partita. Sono cose che presuppongono un cambio di pensiero che non si può ...

