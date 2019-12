Basket | Champions League 2019-2020 | la Dinamo Sassari sbanca Panevezys | Lietkabelis

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Vittoria importante per la, che nell’ottava giornata dellaballespugna il campo delcon il punteggio finale di 82-86. Ava in scena un match a due facce: nel primo tempo si assiste a un autentico dominio dei sardi, che rischiano però di subire la rimonta dei lituani nella ripresa. I migliori marcatori sassaresi sono Dwayne Evans e Dyshawne Pierre, a referto rispettivamente con 17 e 15 punti, ma l’MVP dell’incontro è senza dubbio Zeljko Sakic, autore di 31 punti. L’approccio alla partita della squadra di Gianmarco Pozzecco è di grande qualità: attentissimi in difesa e chirurgici al tiro, i sardi si presentano alla “Cido Arena” con un parziale di 0-8, suggellato dalla dirompente schiacciata di Pierre che costringe Nenad Čanak a chiamare urgentemente il primo timeout dell’incontro. I lituani interrompono il digiuno ...

