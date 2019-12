Baronissi e Pellezzano | a Milano per la scorta civile a Liliana Segre

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Anche i sindaci di, Gianfranco Valiante e di, Francesco Morra hanno risposto all’invito del Sindaco diSala e hanno preso parte questa sera, martedì 10 dicembre, con centinaia di altri Sindaci, alla marcia dal titolo “L’odio non ha futuro” che ha attraversato anche la Galleria Vittorio Emanuele. Si tratta della marcia in segno di solidarietà per la senatrice a vitacostretta a unadi carabinieri dopo l’ondata di messaggi di odio inviati attraverso i social network. “Il significato della nostra presenza è di testimoniare la necessità di riaffermare i valori della libertà, della democrazia e del rispetto – ha scritto Valiante sul suo profilo Facebook – alla base di ogni società democratica”. ...

