Barcellona spedisce Inter in Europa League

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Niente da fare per l', che nell'ultimo match della fase a gironi di Champions perde in casa contro ile fallisce la qualificazione agli ottavi di finale. A San Siro finisce 2-1 per i catalani, quanto basta alla squadra di Conte per retrocede in. Alè bastato schierare una formazione zeppa di riserve per uscire imbattuti ed anzi spuntarla nel finale. L’resta a 7 punti e chiude il girone al terzo posto perché il Borussia Dortmund ha superato con lo stesso punteggi lo Slavia Praga ed accede agli ottavi da seconda. Ora per i nerazzurri ci sarà da affrontare l’, con conseguenze possibili sul mercato, in parallelo con la lotta con la Juventus per lo scudetto.Rispetto alla previsioni ilsi presenta con un numero ancora inferiore di titolari, appena due, Lenglet e Griezmann. In panchina anche Suarez, Messi non ...

FOXSportsIT : Inter, fine della corsa: Ansu Fati entra e spedisce i nerazzurri in Europa League. Il Barcellona vince 2-1 ??… - ilfogliettone : Il Barcellona spedisce l'Inter in Europa League - - live_serie : ???L'#Inter è fuori dalla #Champions #League. Al San siro non arriva l'impresa dei nerazzurri contro il #Barcellona.… -