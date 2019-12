Barbara D’Urso | gaffe epica a Live | “Come no | che è successo?” E intervengono gli autori

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un’altra puntata ricca di sorprese e colpi di scena l’ultima di ‘Non è la’, con tanto didella padrona di casa. Ovviamente in diretta. Tra i tanti argomenti e i tanti ospiti di Carmelita, dopo il talk su politici e spettacolo nel salotto tv di Canale 5 si è parlato anche di influencer, che sono considerati i “nuovi ricchi”. Un loro post può valere migliaia di euro e a ‘’ si è affrontato questo tema con alcuni dei volti di spicco di Instagram. Naturalmente tra questi non poteva mancare Taylor Mega, protagonista anche di un servizio realizzato a Cortina insieme alla sorella Giada tra shopping di lusso, spa e aperitivi. Ma in puntata la biondissima influencer si è anche lasciata sfuggire un’uscita piuttosto infelice quandoD’Urso ha messo a paragone gli influencer con i vip caduti in disgrazia. (Continua dopo la foto) “Guardate che fare ...

trash_italiano : Non è la d’Urso, Barbara d’Urso invita Chiara Nasti ma la scambia per Chiara Biasi – VIDEO - matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… -