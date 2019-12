Bansky | il senzatetto diventa Babbo Natale | il video che emoziona

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019) I graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diI graffiti diL’opera d’arte didiè dedicata ai. È apparsa ieri a Birmingham, su un muro di mattoni in Vyse Street, il quartiere delle gioiellerie: in unpubblicato sulla pagina Instagram dello street artist dall’identità ancora sconosciuta, si vede undi nome Ryan mentre beve un drink prima di coricarsi su una panchina, dove ha sistemato le sue cose, per trascorrere la notte. Ma mentre la telecamera si allontana, si vede una coppia di renne dipinte sul muro accanto alla panchina: sembrano portare via il, sulla panchina cheuna slitta, come se fosse davvero lui, in un ...

carrarofabio69 : RT @catlatorre: E poi c’è la genialità di #Bansky Un senzatetto che diventa Babbo Natale. Tutta l’umanità - e la dolcezza - di cui abbiam… - moskolowosky : Uno studio del #mit dimostra che il 90% di quelli che postano il clochard di Natale di #bansky nella realtà non fan… - labrilvia : RT @catlatorre: E poi c’è la genialità di #Bansky Un senzatetto che diventa Babbo Natale. Tutta l’umanità - e la dolcezza - di cui abbiam… -