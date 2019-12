Banksy ha trasformato la panchina di un senzatetto nella slitta di Babbo Natale

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Può un clochard trasformarsi in? Sì, se grazie ala suadel cuore diventa una, con tanto di meravigliose renne annesse, pronte a decollare verso il cielo. Lo street artist più famoso del Regno Unito è tornato a far parlare di sé proprio in questi giorni, con una nuova opera ispirata alle festività in arrivo, comparsacittà di Birmingham. Sul muro dietro una delle numerose panchine di Vyse Street, dove isi accampano per la notte avvolti nei loro giubbotti, sono infatti comparse due renne accompagnate da briglie e luccichio natalizio. E il risultato - come si può vedere dal video pubblicato dallo stessosulla sua pagina Instagram, accompagnato dalle note di «I'll be home for Christmas» di Joy Williams – è davvero toccante. Già, perché mentre ...

