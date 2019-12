Banche | Morgan Stanley taglierà 1 500 posti di lavoro per “risparmiare e adattarsi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) La banca d’investimento statunitensepiù di 1.500diin tutto il mondo, per “risparmiare eall’ambiente economico“. Sarà coinvolto il 2,5% della sua forza. La notizia è riportata da vari media americani. Secondo Bloomberg, che cita fonti anonime, i tagli non risparmieranno i dirigenti e gli uffici di New York e Londra. Stando a Cnbc, inoltre, i ruoli più colpiti saranno il settore tecnologia, le funzioni di sostegno e gli analisti. Sembra che saranno coinvolti anche i trader. La decisione arriva dopo un terzo trimestre molto positivo per la banca, che ha realizzato i ricavi più alti di sempre per quel periodo dell’anno. Una fonte ha dichiarato al Financial Times che si tratta di un “robusto controllo dei costi. Non stiamo annunciando che l’ambiente finanziario sarà molto peggiore ...

