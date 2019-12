Atrani | presentato il calendario degli eventi natalizi

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAdle festivitàe saranno all’insegna della tradizione e della convivialità. Il Comune ha reso noto il programma che accompagnerà residenti e turisti dal 15 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 con un cartellone ricco di. «Il cartelloneè stato pensato per sia per i più piccoli, veri protagonisti del periodo di Natale, che per gli adulti, dando ampio spazio alla tradizione – ha riferito il sindaco Luciano de Rosa Laderchi-. Quest’anno agli appuntamenti fissi che si rinnovano ogni anno, come la Calata della Stella che si ripete da 141anni, abbiamo affiancato anche laboratori per bambini, esibizioni di gruppi folk e la Sfilata dei Pastorelli. Sarà dunque un Natale tradizionale ma anche con tante novità». Si parte con duededicati ai più piccoli: il 15 dicembre con la Tombolata dei Bambini alla Palestra Comunale e si ...

