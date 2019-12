Atletica | respinto il ricorso di Alex Schwazer a Losanna per la sospensione della

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)a Tokyo 2020, un sogno che sembra essersi allontanato in maniera forse decisiva. Il marciatore altoatesino, infatti, ha perso ilpresentato al Tribunale federale svizzero diper chiedere lasqualifica di otto anni tuttora in corso, stanti le novità emerse dal processo per doping in cui è coinvolto (in sostanza, la questionemanipolazione delle urine usate per portare l’atleta alla seconda squalifica). Secondo i giudici svizzeri, infatti, non è stata dimostrata l’estrema verosimiglianza fondatamanomissione, il che si tradurrebbe nell’assoluta certezzaprova, che è proprio l’oggetto del contendere del processo di Bolzano. L’avvocato del marciatore, Gerhard Brandstatter, si mostra comunque fiducioso nelle parole rilasciate all’ANSA: “Sulla base di questo verdetto...

