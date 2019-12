Atalanta | Gasperini | «Shakhtar pericoloso | dovremo essere bravi negli ultimi 20 metri»

Leggi la notizia su calcionews24

mette in guardia l'dai pericoli della sfida contro loDonetsk. Le parole del tecnico orobico Ecco le parole di Gian Piero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida traDonetsk in Champions League. «Sensazioni? Le assenze sono pesanti ma siamo venuti qui sapendo di esserci regalati una bella opportunità dopo un inizio difficile in Champions. Questa squadra è cresciuta, ha maggiore consapevolezza. Loè un'ottima squadra ma abbiamo fiducia di poter giocar bene contro di loro. Pregi dello? Ha giocatori molto tecnici, con qualità offensiva. Alcuni giocatori come Taison hanno velocità, possono creare superiorità numerica. Tutti sono votati alla pericolosità. Credo che se riusciremo a reggere l'urto offensivo, avremo delle chances.

