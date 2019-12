Assicurazione Sci e vacanze in montagna | cosa hanno in comune

cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ledi fine anno si avvicinano e per gli amanti degli sport invernali si approssima il momento di lasciare la città e raggiungere le vette innevate delle montagne, dove cimentarsi, finalmente, con le piste da sci. Gli sport invernali continuano a scalare posizioni nella classifica delle discipline più amate dagli italiani, i quali non disdegnano lunghe ed estenuanti trasferte pur di raggiungere le stazioni sciistiche più rinomate del Paese, dove esibirsi in acrobatiche discese e piroettanti scenografie. Il Natale in baita, o il Capodanno sulle piste ricoperte di neve, sono ormai un must delleinvernali, tanto da aver acquisito lo status di rituale bene-augurante per un nuovo anno ricco e opulento. Gli sport invernali più popolari: dagli sci alle ciaspole Lo sport invernale per eccellenza è lo sci alpino, che si caratterizza per il continuo susseguirsi di risalite dei ...

