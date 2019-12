Ascolti TV | i risultati di lunedì 9 dicembre

trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuova settimana, nuovi! Quali soni stati idi ieri2019? Cominciamo con le reti Rai: su Rai 1 I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.819.000 spettatori pari al 17.5% di share, vincendo la serata, mentre su Rai 2 l’ultima puntata di Maledetti Amici Miei ha conquistato 725.000 spettatori pari al 3.6% di share e su Rai 3 Report ha ottenuto 1.732.000 spettatori pari al 7.3%. In casa Mediaset, invece, Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato un a.m. di 1.255.000 spettatori con il 6.9% di share, Live – Non è la D’Urso su Canale 5 ha totalizzato 2.045.000 spettatori pari al 12.9% di share, mentre Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar su Italia 1 ha intrattenuto 1.850.000 spettatori con l’8.5% di share. Voi che cos’avete guardato? L'articoloTV, idiproviene da Trash Italiano.

