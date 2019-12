Argentina Macri | ultima decisione prima di lasciare la presidenza a Fernàndez

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'ormai ex presidente dell'Mauricio, accetta le dimissioni del suo governo. E domani lascia definitivamente. Ultimo atto della sua quadriennale gestione. Il presidente argentino Mauricioha accettato oggi le dimissioni dei ministri del suo governo, alla vigilia dell'insediamento nella Casa Rosada del peronista progressista Alberto Fernández, accompagnato dalla sua vice, la ex presidente

