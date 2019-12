kontrokultura

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lucaha rivelato su Twitter di essere, ma glinon gliconcesso grazia, attaccandolo anche questa volta. Ecco cosa è successo Disavventura per l’attore Luca, la sua casa di Roma è stata infatti svaligiata da ladri cheapprofittato dell’assenza diin quel momento a Milano per impegni … L'articolo: “Sonovia il mio Telegatto”, ma glilo attaccano proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Argentero: 'Sono stato derubato, hanno portato via il mio Telegatto', ma gli haters lo attaccano - - solops : Luca Argentero: sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto… che però non ha mai vinto - quotidianopiem : Luca Argentero: sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto… che però non ha mai vinto -