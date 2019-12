Arcelor Mittal | al via lo sciopero | a Roma la manifestazione dei sindacati | da Taranto

Sciopero lavoratori ArcelorMittal a Roma. Conte : “Negoziato in corso con l’azienda” : Sciopero lavoratori ArcelorMittal. A Roma previsto un sit-in dei dipendenti. Conte sereno: “Negoziato in corso”. ROMA – Sciopero lavoratori ArcelorMittal. Martedì 10 dicembre 2019 i dipendenti della multinazionali italo-indiana si ritroveranno a Roma per protestare contro la decisione di lasciare l’Italia. Una manifestazione che vedrà la partecipazione di tutta Italia con 15 pullman in partenza dall’ex Ilva di ...

Ex Ilva - domani a Roma la manifestazione di Cgil - Cisl e Uil. Furlan : “ArcelorMittal rispetti i lavoratori. Gli accordi non sono carta straccia”. Il 12 dicembre il tavolo al Mise : “domani saremo in piazza a Roma per chiedere una seria politica industriale, investimenti, per aprire i cantieri, sostenere il Mezzogiorno. ArcelorMittal deve rispettare i lavoratori della ex Ilva e la comunità di Taranto. Gli accordi non sono carta straccia”. E’ quanto scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a proposito della manifestazione di Cgil, Cisl, Uil che si terrà domani a Roma a Piazza ...

Patuanelli : “Pronti a intervenire” ArcelorMittal - lo Stato dentro l’Ilva : "Nel caso in cui non riuscissimo a trovare un punto d'incontro con ArcelorMittal, il governo e' pronto a fare la sua parte, almeno per una transizione che potrebbe durare alcuni mesi, ma questo non e' nemmeno il piano B, e' un piano D", cosi' il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Segui su affaritaliani.it

