Arbitro Calvarese e Assessore Frongia presentano nuova maglia Atleticom We Run Rome

(Di martedì 10 dicembre 2019) Stamattina, presso il punto vendita Decathlon in via Appia450, è avvenuta la presentazione delladi gara dell’We Run2019. Presenti Danieleallo Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma, Giampaolodi serie A e cofondatore di Aperegina, e Camillo Franchi Scarselli, presidenteAsd. «È con grande piacere che oggi presento lae la medaglia dell’We Run– ha dichiarato l’-. La corsa è diventata un appuntamento davvero importante e ormai consolidato per la Capitale, essere arrivati alla IX edizione ne è la dimostrazione, come anche la partecipazione gli anni passati di grandi campioni come Daniele Meucci, vincitore dello scorso anno. L’appuntamento è per il 31 dicembre sulla linea di partenza per partecipare alla gara podistica che chiude ...

