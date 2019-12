Anziani malati di Alzheimer diventano un’opera d’arte | i dettagli

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una mostra itinerante organizzata dall’Israa, Istituti per servizi di ricovero e assistenza agli, ha come protagonisti i pazientidi, e ha lasciato tutti senza fiato.dicome opere d’arte In occasione della giornata mondiale dell’è stata organizzata a Palazzo 300 (Treviso) una mostra itinerante, che ha avuto come protagonisti proprio gliaffetti da questa malattia. I pazienti hanno provato a immedesimarsi in alcuni dei capolavori più noti del mondo dell’arte (da Klimt a Van Gogh, passando per Matisse e Caravaggio) al fine di restituire umanità anche coloro che, a causa della malattia, l’hanno in parte persa. La mostra è stata organizzata dall’Israa, istituti per servizi di ricovero e assistenza agli, e dopo Treviso verrà accolta in diverse città italiane. Al progetto hanno ...

