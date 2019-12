Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 10 Dicembre | ecco cosa accadrà

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi martedì 102019.dove eravamo rimasti: Carmelo ancora concentrato sulla sua vendetta, è determinato a vendicare la sua amata Adela. Il sindaco non ha la prova che ci sia Francisca dietro la morte della maestra. Così, il Leal decide di tenderle un agguato: rimane nascosto dietro la boscaglia e non appena vede arrivare la Montenegro sulla sua automobile, le sbarra la strada, le punta la pistola contro e spara. Il colpo raggiunge Mauricio, che si era fatto scudo umano per la propria signora.Ildimartedì 10: Francisca è salva, l’attentato è stato sventato grazie alla protezione di Mauricio ma ora tocca a Raimundo scovare il colpevole. L’unico ...

