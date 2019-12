Ansu Fati gela San Siro | Inter fuori dalla Champions League

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’perde contro il Barcellona e lascia lai nerazzurri, che si accontenteranno dell’EuropaL’saluta ufficialmente ladopo la sconfitta rimediata tra le mura di Sancontro il Barcellona, nell’ultima giornata della fase a gironi. Fatale per i nerazzurri la rete del 2-1 di. Il classe 2002 è diventato così il più giovane marcatore nella storia della competizione. Parallelamente, il Borussia Dortmund mette in cassaforte il secondo posto nel raggruppamento battendo lo Slavia Praga. La squadra di Antonio Conte parteciperà all’Europa. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | 87' - SVANTAGGIO Destro dal limite di Ansu Fati, palla nell'angolino e catalani in vantaggio...… - GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) -