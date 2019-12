Annunciato Spellbreak durante lo State of Play, in arrivo il prossimo anno su PS4 (Di martedì 10 dicembre 2019) Sony ha Annunciato un nuovissimo titolo Battle Royale chiamato Spellbreak durante il suo State of Play questo pomeriggio. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo presso Proletariat e verrà lanciato l'anno prossimo. Una closed beta si svolgerà nella primavera del 2020.Spellbreak è un nuovo gioco di ruolo battle royale con epici combattimenti magici. Sarete in grado di creare combinazioni di incantesimi spettacolari e assemblare costruzioni strategiche nella vostra ricerca di sopravvivere ai nemici. Attualmente il gioco è in closed alpha, ciò vuol dire che gli sviluppatori sono al lavoro sul gioco.Nuovi contenuti come magie, personaggi, il loro bilanciamento, la correzione di bug sono in arrivo ed il team spera che i giocatori possano dare consigli per migliorare l'esperienza attraverso i loro feedback. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

