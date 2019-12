Andrea Damante | il bacio con la nuova fidanzata Claudia Coppola foto

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sul nuovo numero di “Chi” in edicola da domani, mercoledì 11 dicembre, in esclusiva ledimentre bacia la modella. Solo tre settimane fa il deejay veronese era stato sorpreso dal magazine diretto da Alfonso Signorini con Viviana Vizzini, che oggi dice: «Preferisco dimenticare». Ora l'ex tronista di 'Uomini e Donne' fa coppia fissa con la bella modella. Il magazine Mondadori li hagrafati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopoha portato la suafiamma a cena al Langosteria Bistrot: chissà se accanto ail suo cuore troverà pace e riuscirà finalmente a dimenticare la sua ex Giulia De Lellis.'provoca' l'exGiulia De Lellis?: 'Le corna stanno bene su tutto'...

