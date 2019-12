Andrea Damante e Claudia Coppola beccati mentre si baciano | i due stanno insieme?

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019)sono stati fotografatisi, tra loro è nato l’amore? Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, divenuto noto in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sembra che il noto deejay veronese abbia finalmente voltato pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis. A quanto pare ha iniziato una relazione con la modella. A far trapelare la novità ci ha pensato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani 11 dicembre. Su Instagram la nota rivista diretta da Alfonso Signorini ha postato in anteprima una loro fotosi scambiato un passionale bacio al Dry, uno dei locali più alla moda di Milano.sono stati avvistatianche il ...

GenovaOn : Andrea Damante paparazzato mentre bacia la nuovissima fidanzata - zazoomnews : Andrea Damante beccato mentre bacia la nuova ragazza ecco chi è - #Andrea #Damante #beccato #mentre - StraNotizie : Andrea Damante paparazzato mentre bacia la nuovissima fidanzata -