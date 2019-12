Andrea Damante avvistato con una nuova mora E assomiglia proprio a Giulia De Lellis

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Serena Granato In alcune foto trapelate in rete,figura in compagnia con una ragazza. L'ultimo avvistamento dell'ex tronista di Uomini e donne diventa virale Dopo la sua rottura conDeha collezionato una serie di nuovi flirt, veritieri e/o presunti. Recentemente all'ex tronista di Uomini e donne era stato attribuita una liaison amorosa con Sara Croce, la quale nelle vesti di madre natura era riuscita a stregare i telespettatori nel corso dell'ottava edizione di Ciao Darwin e ora è in procinto di vestire i succinti panni di neo Bonas di Avanti un altro, la cuiedizione partirà nei primi giorni di gennaio. E, nelle ultime ore, djè tornato a far parlare di sé, per via di un suo nuovo presunto amore. Alcune ragazze hannoin dolce compagnia di una bellissima. Una giovane ragazza dai ...

clarissa_p19 : Billy Ray Cyrus per un attimo mi è sembrato Andrea Damante, la mia anima trash aveva già immaginato il grandi raga… - teacvan : Raga ma dove sta la petizione per far parlare andrea damante sempre in inglese? STO MALE - infoitcultura : Andrea Damante punge Giulia De Lellis, ma il web non approva: 'Le corna non fanno ridere' -