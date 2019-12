Ancona | cannabis light venduta in negozio | assolti i titolari | “Nessun reato”

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Procura diaveva chiesto per il titolare dele un’altra persona una condanna a 4 anni per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio dopo aver trovato 13 chili di. Nel processo con rito abbreviato il Gup però ha assolto entrambi perché il fatto non costituisce reato.

