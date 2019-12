Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Finisce con Carloche va in mezzo al campo,la terna arbitrale, qualche suo calciatore. Saluti tiepidi. Mertens accenna un abbraccio. Si incammina con Allan, gli dice qualcosa. Poi si incammina verso gli spogliatoi, la tribuna si alza e applaude. Ilsta perre l’allenatore più titolato della sua storia. Un’assurdità da raccontare ai nipotini. Una delle tante di questa città autolesionista come poche. E stavolta ci si è aggiunto De Laurentiis che ha smarrito la sua diversità. Ma ci torneremo. In un clima surreale, con lo sciopero del tifo e quattro gatti sugli spalti, iltravolge il4-0, interrompe la serie di nove partite senza vittorie e soprattutto si qualifica entra nelle prime sedici diLeague. Purtroppo non come primo classificato, perché il Liverpool vince a Salisburgo e chiude il girone in testa. Ilpaga il ...

Sport_Mediaset : #ChampionsLeague: #NapoliGenk 4-0, #Milik porta gli azzurri agli ottavi. Tutto facile per i ragazzi di #Ancelotti,… - napolista : Ancelotti porta il Napoli agli ottavi di Champions (4-0 al Genk) e saluta tutti Risultato raggiunto tre volte nell… - ducciosiena : Dico solo una cosa .. Ancelotti porta senza patemi il Napoli Gli ottavi , fatica in campionato per colpe non sue ma… -