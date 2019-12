Ancelotti Napoli | c’è aria di addio dopo la gara col Genk

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), c’èdi: il tecnico pronto a lasciare la panchina azzurraladi Champions League colComunque vada, sarà. E’ questa l’che tira, nelle ultime ore, in casa. Doveha la valigia pronta, a prescindere dal risultato dellacontro ildi questa sera in Champions League. A margine della partita, come rivela Il Corriere dello Sport, ci sarà un incontro con De Laurentiis e l’al. Lo spogliatoio, intanto, risulta spaccato: con il tecnico di Reggiolo non è mai scattata la scintilla, ma c’è anche chi è dispiaciuto di questo epilogo. Leggi su Calcionews24.com

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Gennaro #Gattuso è vicinissimo alla panchina del #Napoli. Come anticipato da @AlfredoPedulla, l’ex al… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… - DiMarzio : Il #Genk in campo, #Ancelotti in panchina. #Gattuso sullo sfondo ?? #Napoli, che vigilia di #Champions ?? -