Ancelotti in conferenza stampa | ”Cosa mi dirò con ADL? Valuteremo la situazione”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019)in: ”Cosa miconla situazione” Durante lapost partita, Carloha parlato in merito all’incontro che ci sarà domani con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis: ”la situazione del momento, poi prenderemo insieme la decisione migliore per il Napoli e per tutti noi. Io sono qui e spero di esserci anche per la prossima“. Di certo è che Carloresta ancora fortemente in bilico, considerando che la società non ha ancora preso una posizione ufficiale su quello che potrebbe essere il cambio di testimone con Gennaro Gattuso. L'articoloin: ”Cosa miconla situazione” Calciomercato Napoli.

MundoNapoli : Ancelotti in conferenza: “Milik è mancato” - allgoalsnapoli : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 sul Genk. Deluso… -