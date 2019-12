Ancelotti | il biografo | “Finale scritto | dimissioni ad ottavi raggiunti! L’idea Gattuso

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alciato sicuro,deciderà di andare via in caso di qualificazione Ultimissime – Alesssandro Alciato, giornalista Sky Sport edi Carlo, ha parlato del futuro del tecnico nel corso della trasmissione Tutti convocati in onda su Radio News 24. Ecco quanto ha dichiarato: “La sensazione fortissima è quella chepossa decidere lui di andar via in caso di qualificazione. Il finale mi sembra abbastanza. I giocatori contro #credo siano meno di quanto si possa pensare. Non credo che tutta la situazione sia imputabile ade la situiazione creatasi non è una situazione normale in cui allenare. L’ideac’era già da tanto tempo, ne ho parlato già un mese fa. In estate grande amore, poi qualcosa via via è andata peggiorando.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Biscardi: ...

