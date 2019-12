Anas | proseguono i lavori sulla “Fondo Valle Isclero”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutostrada statale 265 vardi ripristino della pavimentazione avviati danello scorso mese di agosto. Per consentire lo svolgimento degli interventi lungo il tratto compreso tra il km 4,900 ed il km 5,100, è stata disposta la chiusura dello Svincolo di Amorosi/Telese Terme, sia in entrata che in uscita, fino alle ore 0:00 del 17 dicembre. Irientrano nel programma avviato danel 2016 e denominato #bastabuche, che ha consentito finora il risanamento della pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali in Italia, per un valore totale superiore a 1,5 miliardi di euro. L'articolo“FondoIsclero” proviene da Anteprima24.it.

