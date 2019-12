Ambra Lombardo | Kikò Nalli rompe il silenzio | “Stiamo ancora insieme!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)smentisce la crisi con: “Il solito chiacchiericcio!”è tornato di nuovo al centro del gossip dopo il finto scoop che ha visto protagonista. Questa volta ci sarebbe un’intervista di Annarita, sorella di Tina Cipollari. Quest’ultima avrebbe rivelato a Di Più Tv chestanno vivendo un forte periodo di crisi e sarebbero vicini al capolinea. L’ex marito di Tina Cipollari, attraverso il su profilo Instagram, ci ha tenuto a smentire tale notizia. Ci risiamo, ecco un altro gossip. Sembra cheattiri i giornali e il chiacchiericcio. Volevo rassicurare tutte quelle persone che credono in me edche stiamo bene e stiamo insieme e stiamo aspettando le feste per stare insieme ha chiaritondo ilsull’ennesima crisi di coppia contuona: ...

