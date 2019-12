romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)del giorno è martedì 10 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Abate Santa Giulia noi ci piace Giulia mi ricorda qualcuno è Adesso dovremmo andare un po’ indietro vero il Roger parliamo di Giulietta che il diminutivo di Giulio Casomai Sara di Giulia che deriva dal Julius usato per designare la gens Giulia di origini Nobili quindi Giulietta si diffuse soprattutto grazie a chance per la sua opera Romeo and Juliet Mamma mia è intelligente molto indipendente al punto da aver costantemente bisogno di sentirsi svincolata da persone situazioni educata e gentile Ha una vena un po’ drammatica quasi teatrale che Sprigiona da tutto quello che fa si distingue perfemminilità e le capacità di Abbandonarsi completamente al partner grande rapporto di complicità e tenerezza come isolarsi per vivere a contatto con la natura in campo ...

romadailynews : Almanacco del 10-12-2019 ore 07:30: almanacco del giorno è martedì 10 dicembre Buongiorno… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 10-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - amaveronags1 : Il buongiorno del giankadaliston, sotto i portici della Bra...1920 #frasedelgiorno ?? Le sensazioni sono già mezze v… -