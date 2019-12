Alfonsi | Municipio I al fianco ‘Officina Guido Aggiustagiocattoli’

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – “Mercoledi’ 11 dicembre alle ore 11 in via Puglie 161, presso l’Ic Regina Elena, verra’ inaugurata l’Officina diAggiustagiocattoli, dove sono stati raccolti centinaia di giochi da donare ai bambini in difficolta’ della citta’. ‘Natale non sara’ Natale, senza regali!’. Questo l’inizio di un libro bellissimo, Piccole Donne, di Luisa May Alcott. Un pensiero che vale per tanti bambini, soprattutto per quelli che vivono in condizioni piu’ difficili. Per questo comeRoma I Centro abbiamo scelto di promuovere il progetto dell’associazione Salvamamme con Mamma Roma e i suoi figli migliori: mercoledi’ 11 dicembre alle ore 11 in via Puglie 161 inauguriamo l’Officina diAggiustagiocattoli, con i giochi donati da tante persone in un locale messo a disposizione dall’Ic ...

