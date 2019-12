Al Bano in lutto | è morta la mamma Jolanda | «L’origine del mio mondo»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Graveper AlCarrisi, èlaOttino. La signora, che aveva 96 anni, si è spenta a Cellino San Marco, in Puglia. Come raccontato dall’artista in diverse interviste, la madre è sempre stata il suo punto di riferimento. È stata lei la sua prima fan, la donna che ha creduto in lui sin dall’inizio, anche quando lo stesso cantante non riusciva. Alin: èlaA dare la notizi La Vita in Diretta. Il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato prontamente avvisato dal fratello e sta rientrando in Puglia. I funerali dell’anziana signora si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16 a Cellino San Marco, paese d’origine di Al, dove la signora viveva. Proprio qualche anno fa il cantautore le aveva dedicato un docu-film, “Madre mia” che racconta la sua famiglia e il paese attraverso i suoi occhi, ...

