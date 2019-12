Al Bano | è morta mamma Jolanda a 96 anni

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Grande lutto per Al, èsua. La donna aveva 96. A riportarne la notizia del decesso è stato il Quotidiano di Puglia pochi minuti fa. Il cantante era legatissimo ae da sempre è stata la sua sostenitrice accanita. Il cantante di Cellino San Marco più volte aveva omaggiato pubblicamente la 96 enne descrivendola come un perno assoluto per la sua vita. La famiglia Carrisi è in lutto per la perdita di, la donna di 96si è spenta 96a Cellino San Marco in Puglia. La donna da sempre supportava il figlio Alnel suo percorso artistico, più volte il cantante pugliese lo ha confermato nelle varie interviste che ha rilasciato in questi. Proprio per la sua adorata madre, Alaveva dedicato il libro “Madre ...

