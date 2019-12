Al Bano | è morta la mamma Jolanda Ottino | il ricordo di Romina Power

Morta la madre di Al Bano - l’addio di Romina Power : “Mamma Jolanda - mi hai accolta come una figlia” : La morte della madre di Al Bano, Jolanda Ottino, sta generando numerose reazioni nel corso di queste ore da parte di personaggi del mondo dello spettacolo vicini al cantante di Cellino. Tra questi è arrivata quella della persona forse più vicina ad Al Bano, ovvero Romina Power, ex moglie dell’artista pugliese, al quale si è riavvicinata negli ultimi anni dopo una rottura dei rapporti alla fine degli anni Novanta. Romina Power ha ...

E’ morta la mamma di AlBano : Albano Carrisi piange la morte di sua madre: è scomparsa oggi pomeriggio, all’età di 96 anni, nella sua casa di Cellino San Marco la signora Jolanda. Albano ha sempre sostenuto che Jolanda fosse “la migliore donna e mamma del mondo” e non mancò di dimostrarle tutto il suo amore anche pubblicamente dedicandole il libro Madre mia, l’origine del mio mondo. Nel libro si leggeva (fonte La Repubblica): Sono sempre stato ...

Al Bano - è morta mamma Jolanda : E' morta a 96 anni Jolanda Carrisi, la mamma di Al Bano. Un lutto grandissimo per il cantante, da sempre legatissimo a lei e dalla quale non si separava mai. mamma Jolanda è scomparsa nel pomeriggio nella sua casa di Cellino San Marco, da sempre buen ritiro della famiglia Carrisi e ormai diventata una tenuta cresciuta sotto lo sguardo attento proprio di Donna Jolanda. A stringersi intorno ad Al Bano e alla sua famiglia ci sarà di certo tutta ...

È morta la madre di Al Bano - Jolanda Ottino aveva 97 anni : È morta la madre di Al Bano Carrisi. Jolanda Ottino ha lasciato questa terra a 97 anni, dopo una lunga vita dedicata alla famiglia e alla carriera del figlio, nella quale è stata presente fino all'ultimo. I funerali di mamma Jolanda si svolgeranno presso la chiesa di Cellino San Marco nel pomeriggio dell'11 dicembre. La storia di Jolanda Ottino è stata raccontata durante il documentario madre Mia, che Al Bano Carrisi aveva realizzato per la ...

AL Bano CARRISI - MORTA MAMMA JOLANDA/ Domani i funerali : il silenzio dei cari : Al BANO CARRISI in lutto: è MORTA la MAMMA JOLANDA Ottino. "Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni". Domani i funerali a Cellino San Marco.

Al Bano - morta la mamma Jolanda : il dolore del cantante : Si è spenta oggi donna Jolanda, all’età di 96 anni provocando un grande dolore nel cuore di Al Bano e di tutte le persone vicine al cantante. La mamma del cantautore è morta oggi pomeriggio all’età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco, proprio lì dove la famiglia intera è nata e cresciuta. A lei, alla sua mamma adorata, AlBano Carrisi aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo, pubblicato alcuni anni fa. Tra le pagine ...

Al Bano in lutto - è morta la mamma Jolanda : «L’origine del mio mondo» : Grave lutto per Al Bano Carrisi, è morta la mamma Jolanda Ottino. La signora, che aveva 96 anni, si è spenta a Cellino San Marco, in Puglia. Come raccontato dall’artista in diverse interviste, la madre è sempre stata il suo punto di riferimento. È stata lei la sua prima fan, la donna che ha creduto in lui sin dall’inizio, anche quando lo stesso cantante non riusciva. Al Bano in lutto: è morta la mamma Jolanda A dare la notizi La ...

E’ morta la mamma di AlBano Carrisi : “Adorava Romina Power” : E’ morta Jolanda, la mamma di Al Bano Carrisi: a riportare la notizia del decesso della donna, legatissima al figlio e da lui profondamente ricambiata è il Quotidiano di Puglia. Al Bano, avvisato della morte è tornato precipitosamente in Puglia. Si stava recando in Albania Lutto per Al Bano Carrisi: è venuta a mancare la […] L'articolo E’ morta la mamma di AlBano Carrisi: “Adorava Romina Power” proviene da ...

Al Bano nel dolore - morta “mamma e nonna” Jolanda : Muore Jolanda, la madre del cantante Al Bano, all’età di 96 anni Oggi pomeriggio è morta Jolanda Ottino all’età di 96 anni. Era la madre di Al Bano Carrisi, al quale il cantante era molto legato e che avevamo spesso potuto ammirare in tv grazie ad interviste e servizi girati nella tenuta di famiglia. Le […] L'articolo Al Bano nel dolore, morta “mamma e nonna” Jolanda proviene da www.inews24.it.

AlBano Carrisi - è morta la mamma Iolanda all’età di 96 anni – VIDEO : La madre di Albano Carrisi è morta oggi pomeriggio nella sua casa di Cellino San Marco, la donna aveva 96 anni Grave lutto per Albano Carrisi, la madre Iolanda è morta intorno alle cinque di oggi pomeriggio nella sua casa di Cellino San Marco, all’età di 96 anni. Il cantante aveva un bellissimo rapporto con la […] L'articolo Albano Carrisi, è morta la mamma Iolanda all’età di 96 anni – VIDEO sembra essere il primo su ...

Grave lutto per Al Bano : è morta la mamma - : Roberta Damiata Il cantante ha appreso la notizia al telefono dal fratello, mentre si recava in Albania per lavoro e sta tornando precipitosamente in Puglia. Un dolore immenso per una donna a cui Al Bano aveva anche dedicato un libro Si è spenta a 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco “mamma Jolanda” Jolanda Ottino, il cui vero nome era Lolanda, chiamata però da tutta la famiglia Jolanda, mamma del cantante Al Bano e vero ...

Morta la mamma di Al Bano : il cantante sta rientrando in Puglia : È Morta all’età di 96 anni Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi e tra le prime sostenitrici della carriera canora del figlio. L’annuncio della scomparsa è stato dato in diretta su Raiuno aggiungendo inoltre che Al Bano, al momento in Albania per alcuni concerti, ha subito provveduto a rientrare in Italia per i funerali dell’amata genitrice che si terranno mercoledì 11 dicembre a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. ...

Lutto per Al Bano : è morta la mamma Jolanda : La mamma di AlBano Carrisi, ‘donna’ Jolanda, e’ morta oggi pomeriggio all’eta’ di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco. Il cantante era molto legato alla mamma che spesso aveva coinvolto in interviste e servizi televisivi girati nella tenuta di famiglia. Per AlBano la mamma era la colonna portante della sua vita, tanto da averla definita «la migliore donna e mamma del mondo». I funerali si terranno domani ...

Al Bano - morta la mamma Jolanda : la famiglia Carrisi in lutto : Al Bano Carrisi colpito da un grave lutto: è morta la madre Jolanda Al Bano Carrisi è stato colpito da un grave lutto, ha perso infatti l’amata madre, la signora Jolanda, che si è spenta a 96 anni. Donna Jolanda, com’era soprannominata la mamma del cantante, che all’anagrafe era Jolanda Ottino, spesso è comparsa in televisione accanto al figlio e ad ha anche rilasciato varie interviste nel corso degli anni. La donna, ...