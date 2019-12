Al Bano Carrisi | gravissimo lutto | è morta l' adorata mamma Jolanda

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019)per Al. E'l'amatissima, sui cui l'artista di Cellino San Marco ha fatto pure un film. Si è spenta a 96 anni a Cellino San Marco, la donna che lo ha sempre supportato anche nel suo percorso artistico, come dallo stesso Alha più volte conf

KontroKulturaa : Grave lutto per Al Bano Carrisi: si è spenta mamma Jolanda. L'annuncio in diretta tv - - olem46 : E' morta Jolanda la mamma di Al Bano Carrisi: grande dolore per una donna forte e sempre presente | Ultime Notizie… - DanielaVitello1 : Grave lutto per #AlBanoCarrisi, è morta la madre Jolanda -