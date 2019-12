Afghanistan Papers | dalla corsa all’Iraq al mancato dialogo con i Taliban | fino alla

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “All’inizio, la logica per l’invasione dell’era chiara: distruggere al-Qaeda, rovesciare ie impedire una ripetizione degli attacchi terroristici dell’11 settembre. In sei mesi, gli Stati Uniti avevano già raggiunto l’obiettivo. Molti dei leader di al-Qaeda e deierano morti, catturati o nascosti. Ma poi il governo ha commesso un errore fondamentale che ripeterà ancora e ancora nei prossimi 17 anni, espandendo la missione originale. Il risultato: un conflitto impossibile da vincere, senza via d’uscita”. La seconda parte degli, l’inchiesta pubblicata dal Washington Post sulle menzogne delle ultime tre amministrazioni americane riguardo ai fallimenti nella guerra in, scava tra le 2mila pagine di documenti riservati e interviste a ufficiali e funzionari Usa e mette in luce gli ...

