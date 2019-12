Afghanistan | i documenti ottenuti dal Wp che svelano 18 anni di menzogne Usa su guerra al

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quasi 1.000 miliardi di dollari spesi, 2.300 militari e 3.800 contractor americani uccisi per unaormai persa. Ma ciò che di nuovo emerge dall’inchiesta del Washington Post e dalle circa 2mila pagine diriservati e interviste confidenziali a funzionari e ufficiali statunitensi è che, per 18, i tre governi Bush, Obama e Trump hanno mentito e nascosto le prove del fallimento della campagna militare in, cercando di far passare il messaggio che laad al-Qaeda e la lotta all’integralismo Taliban potessero essere vinte. I racconti di chi, dopo l’11 settembre 2001, si è trovato all’improvviso catapultato in un Paese ormai abbandonato nelle mani dell’estremismo degli Studenti coranici raccontano di ufficiali impreparati, soldati spaesati e strategie di combattimento e lotta al terrorismo, al crimine organizzato, al ...

