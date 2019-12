Aereo militare cileno scompare dai radar con 38 passeggeri | Consideriamo distrutto

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’AeronauticaCilena ha annunciato che “l’C130 Hercules, più di sette ore dopo la perdita del contatto radio, è stato dichiarato”. Lo si legge in una nota sul sito ufficiale della forza armata.“A questo proposito, l’Istituzione, insieme a tutte le risorse aeree e marittime nazionali ed estere disponibili nell’area, prosegue gli sforzi di ricerca nel settore in cui si è persa la comunicazione con l’, al fine di salvare eventuali sopravvissuti. Si segnala inoltre che sono in corso contatti con le famiglie delle persone a bordo, al fine di tenerle informate di questa sfortunata situazione che interessa l’Istituzione e il paese”, specifica la nota. L’aveva a bordo 38 persone ed era decollato dal Sud dello Stato diretto verso una base ...

repubblica : Cile, scomparso dai radar aereo militare con 38 persone a bordo - repubblica : Cile, scomparso dai radar aereo militare con 38 persone a bordo [aggiornamento delle 06:19] - Corriere : Cile, scomparso dai radar un aereo militare con a bordo 39 persone -