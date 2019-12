ADL lascia lo stadio senza rilasciare dichiarazioni Riflessioni in corso

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) ADLlorirein, arriva anche la conferma di Condò Aurelio De Laurentiis, in uscita dalloSan Paolo, non ha voluto rirealla stampa. Vanessa Leonardi, giornalista di Sky, ha fatto di tutto per strappare qualche parola al patron azzurro. Non ci sarebbe stato verso. Una posizione netta da parte di ADL che potrebber pensare a delle. Lo stesso pensiero è arrivato da Paolo Condò, in diretta dagli studi di Sky che avrebbe confermato la possibilità che il presidente del Napoli stia facendo dellee delle valutazioni. L'articolo ADLlorireinCalciomercato Napoli.

call_the_kernel : @carminebrancagl @marcellomastice Alcune considerazioni: 1-A me #Gattuso alla fine non dispiace. 2-Nessuno potrà ma… - frankfn9 : @snuffle_21 @nanni59483480 @enzogoku69 @SpudFNVPN Ah sì a giugno può succedere di tutto anche se ad ADL gli ex non… - linofesta1981 : @DiegoDeLucaTwit Facile da Capire......alla fine sarà lui il Capro espiatorio......secondo me lascia intendere che… -