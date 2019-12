Acerenza, picchia moglie e figlia: 58enne arrestato in flagranza di reato (Di martedì 10 dicembre 2019) Scoperto a picchiare la moglie e la figlia adolescente ad Acerenza (provincia di Potenza), un uomo di 58 anni è stato immediatamente fermato e arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il fatto è successo nel capoluogo della Basilicata, in provincia di Potenza. Un uomo di 58 anni di Acerenza è stato colto … L'articolo Acerenza, picchia moglie e figlia: 58enne arrestato in flagranza di reato proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Acerenza picchia