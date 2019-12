A12, schianto in galleria tra Sestri e Lavagna: due feriti gravi e traffico in tilt (Di martedì 10 dicembre 2019) Due persone sono rimaste ferite in maniera grave dopo un violento schianto che ha coinvolto due auto e un furgone portavalori nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna della A12 , nella città metropolitana di Genova. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che lo schianto sia avvenuto quando il furgone portavalori, per cause ancora da accertate, ha tamponato l'auto che lo precedeva.

Leggi la notizia su fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : A12 schianto