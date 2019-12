A Salerno la rassegna itinerante “Il cinema che non si vede”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Al via a“Ilche non si vede“,tografica. Dal 12 al 28 dicembre quattro proiezioni di pellicole premiate in alcuni dei principali festival internazionali. Curate da Paolo Battista, le prime tre proiezioni si terranno alFatima e l’ultima al Circolo Arci Marea mentre l’ingresso ai primi tre appuntamenti è di 5 euro mentre al quarto è gratuito per i soci Arci. Scopo dellaè valorizzare e diffondere lungometraggi, cortometraggi e documentari premiati in alcuni dei principali festival internazionali, ma che trovano poco spazio nel sistema distributivo italiano. Si comincia giovedì 12 dicembre, ore 21, con “Selfie”, documentario pluripremiato del 2019, auto-ritratto di borgata potenzialmente esplosivo ed eversivo, diretto da Agostino Ferrente. A seguire incontro con i due attori ...

