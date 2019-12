A Natale i “terroni a Milano” tornano a casa con l’autobus collettivo Ed è gratis

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono 87 i ragazzi che potranno riabbracciare i loro familiari e scartare con loro i regali di. Tutto grazie a Stefano Maiolica, blogger 25enne di “Unterroneamilano”, che è riuscito a compiere quasi un “miracolo”. Organizzare, in pochissimi giorni, un pullman da 87 posti così da consentire a chi lavora o studia al Nord di raggiungere la propria famiglia al Sud in occasione delle festività natalizie, senza dover spendere 800 euro per un volo di andata e ritorno. Un “terrone” a Milano: «Lo Stato non ci aiuta? Per tornare aperfacciamo da soli» – Il video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Il biglietto “sospeso” Dopo il video di Open e dopo la mobilitazione social (che ha coinvolto decine di giornali, tv nazionali e radio), è stata lanciata la campagna del “biglietto ...

paoloigna1 : bellissima idea! ancora migliore quando qualcuno penserà a come valorizzare meglio questi ragazzi che sono il nost… - ilaria_tufano : Noi terroni lo facciamo l'otto dicembre l'albero. Basta con questa storia che i terroni non lo smontano proprio l'a… - opissochiara1 : RT @mariateresacip: La stucchevole scenetta della rivalità tra nord e sud, dalla cucina arriva agli alberi di Natale di piazza, passando pe… -