ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Settantaduemila spettatori da oltre 100 Paesi, un incasso da 7,8 milioni di euro lordi tra quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità, e 40 broadcaster che trasmetteranno Inter-in più di 200 Paesi.. Col“b”, e una qualificazione agli ottavi di Champions che Conte continua a dare per quasi impossibile. Le fragorose luci a San Siro illuminano a giorno una serata di coppa che in teoria doveva funzionare al contrario. Perché, al buio, nella notte tempestosa c’è invece-Genk. Il punto per il passaggio del turno è diventato aun orpello della crisi, quasi un fastidioso inciampo nella corsa all’autodistruzione. Per cui al San Paolo, per quella che in una realtà parallela sarebbe stata una festa, ci andranno sì e no 20.000 paganti. La crisi s’è mangiata tutto, pure le emozioni. E il Genk non aiuta, ha ...

MMagazineItalia : #InterBarcellona è la sfida decisiva per #Conte e soci per ottenere il pass per gli ottavi. #MMItalia… - sportface2016 : #InterBarcellona | Antoine #Griezmann torna a San Siro tre anni dopo la finale di #ChampionsLeague persa contro il… - napolista : A Milano il Barcellona senza Messi fa record, a Napoli quattro gatti e lo sciopero del tifo. 72.000 spettattori a… -