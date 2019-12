A che punto è lo sviluppo della rete 5G in Italia

agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) La sfidabanda ultralarga per le imprese, “la più importante per il Paese”; il piano Aree Grigie allo studio del Governo; il 5G come lo standard “che farà da volano” per “molti servizi, soprattutto business, che potranno essere erogati, a patto però che ci sia la fibra”. Di questo si è parlato a Telco per l'– 360Summit, convegno organizzato da CorCom (Digital360), dedicato alla banda ultralarga, al 5G e alle possibilità diper le imprese. In particolare la discussione si è concentrata sulle cosiddette Aree Grigie, quelle economicamente strategiche, dove ha sede la maggior parte delle imprese e dei distretti industriali. Ad aprire i lavori il ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, da pochi giorni anche presidente del COBUL (Comitato Banda Ultralarga). “Il 19 ...

