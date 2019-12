A che punto è la legge elettorale

agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dato ormai per assodato il ritorno al proporzionale, è la soglia di sbarramento (nazionale o circoscrizionale, e quanto alta?) a marcare le distanze tra le forze politiche che sostengono il governo. Ma potrebbe creare frizioni anche la questione della lunghezza delle liste, e la possibilità di candidature 'blindate' o, per contro, la reintroduzione delle preferenze. E se in un primo momento un modello simil spagnolo sembrava essere in pole position tra le ipotesi sul tavolo, con il passare delle ore il sistemaadottato a Madrid non sembra più riscuotere grandi favori. C'è il no secco di Italia viva, ma anche le forti perplessità all'interno del Pd, che venerdì riunirà la direzione proprio per discutere di. Anche tra i pentastellati lo spagnolo incassa un modesto entusiasmo. Quanto a Leu, si tratta di definire bene le circoscrizioni, ...

