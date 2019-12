A che punto è la Cina con la lotta all’inquinamento?

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) La battaglia climatica intrapresa dellaè davvero una causa che sta a cuore a Pechino oppure è soltanto uno specchietto per le allodole? È difficile dare una risposta esatta a questo dilemma, perché da un lato il governo cinese ha veramente messo in pratica una serie di politiche green, e anche se lo avesse fatto più per motivi economici e geopolitici che non per dare sfogo a un animo ambientalista, il risultato di fondo non cambierebbe. Dall’altro lato è altrettanto vero che il Dragone ha ancora tanta strada da fare prima di azzerare il suo elevato contributo, a patto che il traguardo sia davvero raggiungibile. C’è però un’altra chiave di lettura che ci consente di partorire un’altra riflessione: laavrebbe provato ad ecologizzarsi, puntando ad esempio sull’energia sostenibile, ma avrebbe clamorosamente fallito. Lo sostiene un lungo reportage del ...

CarloCalenda : Il punto è questo, altro che fascismo. È la assoluta mancanza di decoro e rispetto per se stessi che questi cittadi… - il_pucciarelli : Delegittimare il lavoro dei giornalisti e il ruolo della libera informazione. Che non è perfetta e ha molte lacune,… - CarloCalenda : Leonardo questa è una vera cretinata. Non ho parlato male di nessuno. Ho risposto ad una domanda scherzosa con una… -